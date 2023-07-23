Шапкина Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823 или 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 или 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Воронкова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Сарычев Василий Денисович

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Сарычев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сарычев Василий Денисович

Рождение ребёнка
06.02.1852

Дочь: Овсянкина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Сарычев Василий Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1854

Сын: Сарычев Митрофан Васильевич

Отец ребёнка: Сарычев Василий Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.06.1857

Сын: Сарычев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Сарычев Василий Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1859

Дочь: Сарычева Домна Васильевна

Отец ребёнка: Сарычев Василий Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
10.11.1867

Муж: Овсянкин Илларион Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
14.10.1868

Муж: Шапкин Елисей Денисович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарычев Василий Денисович

Смерть
Неизвестно
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