Шапкина Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823 или 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Воронкова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Сарычев Василий Денисович
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Сарычев Василий Денисович
Рождение ребёнка
06.02.1852
Дочь: Овсянкина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Сарычев Василий Денисович
Рождение ребёнка
05.08.1854
Сын: Сарычев Митрофан Васильевич
Отец ребёнка: Сарычев Василий Денисович
Рождение ребёнка
25.06.1857
Отец ребёнка: Сарычев Василий Денисович
Рождение ребёнка
06.01.1859
Дочь: Сарычева Домна Васильевна
Отец ребёнка: Сарычев Василий Денисович
Бракосочетание
10.11.1867
Бракосочетание
14.10.1868
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно