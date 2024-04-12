Овсянкина (Сарычева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянкина (Сарычева) Анна Васильевна

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.02.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1852

Отец: Сарычев Василий Денисович

Мать: Шапкина Евдокия Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
07.01.1870

Муж: Овсянкин Федор Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.12.1871

Сын: Овсянкин Николай Федорович

Отец ребёнка: Овсянкин Федор Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.12.1872

Дочь: Овсянкина Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Овсянкин Федор Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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