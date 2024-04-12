Овсянкина (Сарычева) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1852
Бракосочетание
07.01.1870
Рождение ребёнка
05.12.1871
Сын: Овсянкин Николай Федорович
Отец ребёнка: Овсянкин Федор Антонович
Рождение ребёнка
16.12.1872
Дочь: Овсянкина Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Овсянкин Федор Антонович
Смерть
Неизвестно