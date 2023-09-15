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Сарычев Семен Денисович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 21.05.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.05.1811

Отец: Сарычев Денис Иванович

Мать: Сарычева Мария Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Воинова Ульяна Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1853

Дочь: Сарычева Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Сарычева Дарья Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Сарычева Домна Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарычева Дарья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарычева Варвара

Смерть
Неизвестно
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