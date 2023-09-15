Сарычев Семен Денисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 21.05.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.05.1811
Отец: Сарычев Денис Иванович
Мать: Сарычева Мария Петровна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Воинова Ульяна Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1853
Дочь: Сарычева Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Сарычева Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Сарычева Домна Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сарычева Дарья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сарычева Варвара
Смерть
Неизвестно