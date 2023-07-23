Подморева (Сарычева) Ульяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подморева (Сарычева) Ульяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832 или 1840

Дата смерти

26.11.1867

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 или 1840

Отец: Сарычев Семен Денисович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1857

Муж: Воинов Ион Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.10.1860

Дочь: Колманина Пелагея Ионовна

Отец ребёнка: Воинов Ион Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.08.1863

Дочь: Пономарева Наталия Ионовна

Отец ребёнка: Воинов Ион Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.09.1864

Дочь: Минаева Ефимия Ионовна

Отец ребёнка: Воинов Ион Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.08.1867

Сын: Колманин Митрофан Ионович

Отец ребёнка: Воинов Ион Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
26.11.1867
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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