Подморева (Сарычева) Ульяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832 или 1840
Дата смерти26.11.1867
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 или 1840
Отец: Сарычев Семен Денисович
Бракосочетание
30.01.1857
Рождение ребёнка
02.10.1860
Дочь: Колманина Пелагея Ионовна
Отец ребёнка: Воинов Ион Степанович
Рождение ребёнка
08.08.1863
Дочь: Пономарева Наталия Ионовна
Отец ребёнка: Воинов Ион Степанович
Рождение ребёнка
11.09.1864
Дочь: Минаева Ефимия Ионовна
Отец ребёнка: Воинов Ион Степанович
Рождение ребёнка
06.08.1867
Сын: Колманин Митрофан Ионович
Отец ребёнка: Воинов Ион Степанович
Смерть
26.11.1867