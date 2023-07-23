Воинов Ион Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839 или 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1839 или 1843
Отец: Колманин Степан Савельевич
Иона Стефанов Воинов - пасынок Стефана Савельева Пономарева.
Бракосочетание
30.01.1857
Рождение ребёнка
02.10.1860
Дочь: Колманина Пелагея Ионовна
Мать ребёнка: Подморева Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
08.08.1863
Дочь: Пономарева Наталия Ионовна
Мать ребёнка: Подморева Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
11.09.1864
Дочь: Минаева Ефимия Ионовна
Мать ребёнка: Подморева Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
06.08.1867
Сын: Колманин Митрофан Ионович
Мать ребёнка: Подморева Ульяна Семеновна
Бракосочетание
22.05.1868
Жена: Войнова Сусанна Ивановна
Смерть
Неизвестно