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Воинов Ион Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839 или 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 или 1843

Отец: Колманин Степан Савельевич

Мать: не указана

Иона Стефанов Воинов - пасынок Стефана Савельева Пономарева.
Бракосочетание
30.01.1857

Жена: Подморева Ульяна Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.10.1860

Дочь: Колманина Пелагея Ионовна

Мать ребёнка: Подморева Ульяна Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.08.1863

Дочь: Пономарева Наталия Ионовна

Мать ребёнка: Подморева Ульяна Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.09.1864

Дочь: Минаева Ефимия Ионовна

Мать ребёнка: Подморева Ульяна Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.08.1867

Сын: Колманин Митрофан Ионович

Мать ребёнка: Подморева Ульяна Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
22.05.1868

Жена: Войнова Сусанна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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