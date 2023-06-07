Колманин (Пономарев) Степан Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Пономарев Савелий Деевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1845
Сын: Пономарев Нестор Степанович
Мать ребёнка: Колманина Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
11.10.1852
Сын: Калманин Степан Степанович
Мать ребёнка: Колманина Мария Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно