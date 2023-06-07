Колманин (Пономарев) Степан Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колманин (Пономарев) Степан Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Пономарев Савелий Деевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1845

Сын: Пономарев Нестор Степанович

Мать ребёнка: Колманина Мария Емельяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.10.1852

Сын: Калманин Степан Степанович

Мать ребёнка: Колманина Мария Емельяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колманина Мария Емельяновна

Смерть
Неизвестно