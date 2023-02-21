Кутняков Яким Аким Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутняков Егор Георгий Петрович
Мать: Кутнякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Акимовна
Мать ребёнка: Кутнякова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боброва Мария Акимовна
Мать ребёнка: Кутнякова Зоя
Семилуки Сын погиб в армии Дочь Внук и внучка Внуку оставила дом по верхней дороге (Каменка?), когда переезжала в Семилуки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Василий Акимович
Мать ребёнка: Кутнякова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Акимовна
Мать ребёнка: Кутнякова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кутнякова Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутнякова Зоя
Смерть
Неизвестно