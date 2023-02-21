Кутняков Яким Аким Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутняков Яким Аким Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутняков Егор Георгий Петрович

Мать: Кутнякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Акимовна

Мать ребёнка: Кутнякова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боброва Мария Акимовна

Мать ребёнка: Кутнякова Зоя

Семилуки Сын погиб в армии Дочь Внук и внучка Внуку оставила дом по верхней дороге (Каменка?), когда переезжала в Семилуки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Василий Акимович

Мать ребёнка: Кутнякова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Акимовна

Мать ребёнка: Кутнякова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Павел Акимович

Мать ребёнка: Кутнякова Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутнякова Зоя

Смерть
Неизвестно
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