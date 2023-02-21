Кутнякова (Резникова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутнякова (Резникова) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Акимовна

Отец ребёнка: Кутняков Яким Аким Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боброва Мария Акимовна

Отец ребёнка: Кутняков Яким Аким Георгиевич

Семилуки Сын погиб в армии Дочь Внук и внучка Внуку оставила дом по верхней дороге (Каменка?), когда переезжала в Семилуки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Василий Акимович

Отец ребёнка: Кутняков Яким Аким Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Акимовна

Отец ребёнка: Кутняков Яким Аким Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Павел Акимович

Отец ребёнка: Кутняков Яким Аким Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутняков Яким Аким Георгиевич

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