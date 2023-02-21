Кутнякова (Резникова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Акимовна
Отец ребёнка: Кутняков Яким Аким Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боброва Мария Акимовна
Отец ребёнка: Кутняков Яким Аким Георгиевич
Семилуки Сын погиб в армии Дочь Внук и внучка Внуку оставила дом по верхней дороге (Каменка?), когда переезжала в Семилуки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Василий Акимович
Отец ребёнка: Кутняков Яким Аким Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Акимовна
Отец ребёнка: Кутняков Яким Аким Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кутняков Яким Аким Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно