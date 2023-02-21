(Кутнякова) Евдокия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кутнякова) Евдокия Акимовна

(Кутнякова) Евдокия Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутняков Яким Аким Георгиевич

Мать: Кутнякова Зоя

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close