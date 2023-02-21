Кутнякова (Бондарцева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутнякова (Бондарцева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутнякова Раиса Георгиевна

Отец ребёнка: Кутняков Егор Георгий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Кутняков Егор Георгий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Константин Георгиевич

Отец ребёнка: Кутняков Егор Георгий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Кутняков Егор Георгий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Кутняков Егор Георгий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Яков Георгиевич

Отец ребёнка: Кутняков Егор Георгий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Яким Аким Георгиевич

Отец ребёнка: Кутняков Егор Георгий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Кутняков Егор Георгий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Редкозубова Матрена Георгиевна

Отец ребёнка: Кутняков Егор Георгий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутняков Егор Георгий Петрович

Смерть
Неизвестно
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