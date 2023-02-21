Кутнякова (Бондарцева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутнякова Раиса Георгиевна
Отец ребёнка: Кутняков Егор Георгий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Кутняков Егор Георгий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Константин Георгиевич
Отец ребёнка: Кутняков Егор Георгий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Кутняков Егор Георгий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Федор Георгиевич
Отец ребёнка: Кутняков Егор Георгий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кутняков Егор Георгий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Яким Аким Георгиевич
Отец ребёнка: Кутняков Егор Георгий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Павел Георгиевич
Отец ребёнка: Кутняков Егор Георгий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Редкозубова Матрена Георгиевна
Отец ребёнка: Кутняков Егор Георгий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно