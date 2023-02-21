Кутняков Павел Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутняков Егор Георгий Петрович
Мать: Кутнякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кутнякова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Кутнякова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Павловна
Мать ребёнка: Кутнякова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Николай Павлович
Мать ребёнка: Кутнякова Мария Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Павловна
Мать ребёнка: Кутнякова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутнякова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Кутнякова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутняков Прокопий Павлович
Мать ребёнка: Кутнякова Мария Даниловна
Смерть
Неизвестно