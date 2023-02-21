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Кутняков Павел Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутняков Егор Георгий Петрович

Мать: Кутнякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Павел Павлович

Мать ребёнка: Кутнякова Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Кутнякова Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Павловна

Мать ребёнка: Кутнякова Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Николай Павлович

Мать ребёнка: Кутнякова Мария Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутнякова Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Павловна

Мать ребёнка: Кутнякова Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутнякова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Кутнякова Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутняков Прокопий Павлович

Мать ребёнка: Кутнякова Мария Даниловна

Смерть
Неизвестно
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