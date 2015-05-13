Сергеева (Сироткина) Людмила Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.09.1956
Дата смерти13.05.2015
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1956
Отец: Сироткин Михаил Семёнович
Мать: Сироткина Зинаида
Рождение ребёнка
15.01.1979
Сын: Марков Александр Анатольевич
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сергеев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергеев Сергей
Смерть
13.05.2015