Сергеева (Сироткина) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеева (Сироткина) Людмила Михайловна

Сергеева (Сироткина) Людмила Михайловна

Место рождения

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

07.09.1956

Дата смерти

13.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1956

Отец: Сироткин Михаил Семёнович

Мать: Сироткина Зинаида

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.01.1979

Сын: Марков Александр Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Семён Сергеевич

Отец ребёнка: Сергеев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
13.05.2015
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close