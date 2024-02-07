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Сироткина Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1979

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1956

Дочь: Сергеева Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Сироткин Михаил Семёнович

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.01.1959

Сын: Сироткин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Сироткин Михаил Семёнович

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.06.1966

Сын: Сироткин Олег Михайлович

Отец ребёнка: Сироткин Михаил Семёнович

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сироткин Михаил Семёнович

Смерть
После 1979
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
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