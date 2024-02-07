Сироткина Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1956
Дочь: Сергеева Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Сироткин Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
02.01.1959
Сын: Сироткин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Сироткин Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
11.06.1966
Отец ребёнка: Сироткин Михаил Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1979
Похороны
Неизвестно