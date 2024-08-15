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Чухляев Семен Дмитриевич

Место рождения

Крутицы, Пехорская волость, Московский уезд

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: Чухляев Дмитрий Васильеивч

Мать: Чухляева Евдокия Максимова

Крутицы, Пехорская волость, Московский уезд
Бракосочетание
10.11.1891 ст.

Жена: Чухляева Агрипина Дмитриевна

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2576, стр. 567 Кусково село, Спасская церковь.
Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Чухляев Иоанн Семенович

Мать ребёнка: Чухляева Агрипина Дмитриевна

Крутицы, Пехорская волость, Московский уезд
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2657, стр. 367 Кусково село, Спасская церковь.
Смерть
Неизвестно

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