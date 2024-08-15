Чухляев Семен Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Бракосочетание
10.11.1891 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2576, стр. 567 Кусково село, Спасская церковь.
Рождение ребёнка
1897 ст.
Мать ребёнка: Чухляева Агрипина Дмитриевна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2657, стр. 367 Кусково село, Спасская церковь.
Смерть
Неизвестно