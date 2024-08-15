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Чухляев Дмитрий Васильеивч

Место рождения

Крутицы, Пехорская волость, Московский уезд

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Около 1904

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутицы, Пехорская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чухляева Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Чухляева Евдокия Максимова

Крутицы, Пехорская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чухляева Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
1866

Сын: Чухляев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Чухляева Евдокия Максимова

Крутицы, Пехорская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Чухляев Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Чухляева Евдокия Максимова

Крутицы, Пехорская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1870 ст.

Дочь: Ротова (Чухляева) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Чухляева Евдокия Максимова

Крутицы, Пехорская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1876

Сын: Чухляев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Чухляева Евдокия Максимова

Крутицы, Пехорская волость, Московский уезд
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №777, дело №78, стр. 12 КУСКОВО СЕЛО, СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ.
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Семенова (Чухляева) Вера Дмитриева

Мать ребёнка: Чухляева Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
02.10.1882

Дочь: Чухляева Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Чухляева Евдокия Максимова

Крутицы, Пехорская волость, Московский уезд
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №777, дело №79, стр. 158 КУСКОВО СЕЛО, СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ
Рождение ребёнка
17.12.1883 ст.

Сын: Чухляев Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Чухляева Евдокия Максимова

Крутицы, Пехорская волость, Московский уезд
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №777, дело №80, стр. 19 КУСКОВО СЕЛО, СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ.
Рождение ребёнка
27.01.1889 ст.

Дочь: Хайлова (Чухляева) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Чухляева Евдокия Максимова

Крутицы, Пехорская волость, Московский уезд
КУСКОВО СЕЛО, СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1389, стр. 488
Рождение ребёнка
07.04.1893

Дочь: Чухляева Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Чухляева Евдокия Максимова

Крутицы, Пехорская волость, Московский уезд
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №777, дело №83, стр. 9 КУСКОВО СЕЛО, СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ/
Смерть
Около 1904

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