Чухляев Дмитрий Васильеивч
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиОколо 1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Чухляева Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Чухляева Евдокия Максимова
Сын: Чухляев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Чухляева Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Чухляева Евдокия Максимова
Дочь: Ротова (Чухляева) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Чухляева Евдокия Максимова
Сын: Чухляев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Чухляева Евдокия Максимова
Дочь: Семенова (Чухляева) Вера Дмитриева
Мать ребёнка: Чухляева Евдокия Максимова
Дочь: Чухляева Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Чухляева Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Чухляева Евдокия Максимова
Дочь: Хайлова (Чухляева) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Чухляева Евдокия Максимова
Дочь: Чухляева Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Чухляева Евдокия Максимова