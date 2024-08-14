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Чухляев Александр Дмитриевич

Место рождения

Крутицы, Пехорская волость, Московский уезд

Дата рождения

03.08.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1876

Отец: Чухляев Дмитрий Васильеивч

Мать: Чухляева Евдокия Максимова

Крутицы, Пехорская волость, Московский уезд
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №777, дело №78, стр. 12 КУСКОВО СЕЛО, СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ.
Бракосочетание
18.01.1898

Жена: Чухляева Анастасия Андреевна

Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2662, стр. 401 КУСКОВО СЕЛО, СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ.
Смерть
Неизвестно

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