Чухляева Агрипина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1891 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2576, стр. 567 Кусково село, Спасская церковь.
Рождение ребёнка
1897 ст.
Отец ребёнка: Чухляев Семен Дмитриевич
Крутицы, Пехорская волость, Московский уезд
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2657, стр. 367 Кусково село, Спасская церковь.
Смерть
Неизвестно