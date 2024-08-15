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Чухляева Агрипина Дмитриевна

Место рождения

Панки, Выхинская волость, Московский уезд

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Панки, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
10.11.1891 ст.

Муж: Чухляев Семен Дмитриевич

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2576, стр. 567 Кусково село, Спасская церковь.
Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Чухляев Иоанн Семенович

Отец ребёнка: Чухляев Семен Дмитриевич

Крутицы, Пехорская волость, Московский уезд
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2657, стр. 367 Кусково село, Спасская церковь.
Смерть
Неизвестно

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