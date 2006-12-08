Хасан (Саадетдин) Мушфика
Место рожденияKuopio, Finland
Дата рождения04.07.1917
Дата смерти08.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
194
Дочь: Sarkio (Hassan) Dida
Отец ребёнка: Хасан Анвяр
Рождение
04.07.1917
Отец: Саадетдин Хайретдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хасан Анвяр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хасан Анвяр
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1939
Сын: Хасан Фарук
Отец ребёнка: Хасан Анвяр
Рождение ребёнка
24.05.1947
Сын: Hassan Batu
Отец ребёнка: Хасан Анвяр
Смерть
08.12.2006
Похороны
09.12.2006