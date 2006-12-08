Хасан (Саадетдин) Мушфика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасан (Саадетдин) Мушфика

Место рождения

Kuopio, Finland

Дата рождения

04.07.1917

Дата смерти

08.12.2006

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

194 г.р.
1939 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
194

Дочь: Sarkio (Hassan) Dida

Отец ребёнка: Хасан Анвяр

Рождение
04.07.1917

Отец: Саадетдин Хайретдин

Мать: Саадетдинова (Саитова) Зарифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасан Анвяр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасан Анвяр

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1939

Сын: Хасан Фарук

Отец ребёнка: Хасан Анвяр

Рождение ребёнка
24.05.1947

Сын: Hassan Batu

Отец ребёнка: Хасан Анвяр

Смерть
08.12.2006
Похороны
09.12.2006

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