Саадетдин Хайретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саадетдин Хайретдин

Место рождения

Уразовка, Сергачский уезд

Дата рождения

31.01.1882

Дата смерти

15.09.1950

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1882

Отец: Яфушев Саадетдин

Мать: Амина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саадетдинова (Саитова) Зарифя

Рождение ребёнка
07.11.1914

Дочь: Samlihan, Gofouroff (Saadetdin) Alia

Мать ребёнка: Саадетдинова (Саитова) Зарифя

Рождение ребёнка
10.07.1916

Дочь: Аli (Saadetdin) Аdel-Banu

Мать ребёнка: Саадетдинова (Саитова) Зарифя

Рождение ребёнка
04.07.1917

Дочь: Хасан (Саадетдин) Мушфика

Мать ребёнка: Саадетдинова (Саитова) Зарифя

Рождение ребёнка
12.01.1920

Дочь: Хамидуллина (Саадетдин) Райханя

Мать ребёнка: Саадетдинова (Саитова) Зарифя

Рождение ребёнка
26.06.1922

Дочь: Kurban (Saadetdin) Zeituna

Мать ребёнка: Саадетдинова (Саитова) Зарифя

Рождение ребёнка
30.07.1923

Сын: Saadetdin Nur Mohammed

Мать ребёнка: Саадетдинова (Саитова) Зарифя

Рождение ребёнка
16.02.1928

Сын: Saadetdin Gaiyer

Мать ребёнка: Саадетдинова (Саитова) Зарифя

Смерть
15.09.1950
Похороны
Неизвестно

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