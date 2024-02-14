Саадетдин Хайретдин
Место рожденияУразовка, Сергачский уезд
Дата рождения31.01.1882
Дата смерти15.09.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1882
Отец: Яфушев Саадетдин
Мать: Амина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1914
Дочь: Samlihan, Gofouroff (Saadetdin) Alia
Мать ребёнка: Саадетдинова (Саитова) Зарифя
Рождение ребёнка
10.07.1916
Дочь: Аli (Saadetdin) Аdel-Banu
Мать ребёнка: Саадетдинова (Саитова) Зарифя
Рождение ребёнка
04.07.1917
Дочь: Хасан (Саадетдин) Мушфика
Мать ребёнка: Саадетдинова (Саитова) Зарифя
Рождение ребёнка
12.01.1920
Дочь: Хамидуллина (Саадетдин) Райханя
Мать ребёнка: Саадетдинова (Саитова) Зарифя
Рождение ребёнка
26.06.1922
Дочь: Kurban (Saadetdin) Zeituna
Мать ребёнка: Саадетдинова (Саитова) Зарифя
Рождение ребёнка
30.07.1923
Мать ребёнка: Саадетдинова (Саитова) Зарифя
Рождение ребёнка
16.02.1928
Сын: Saadetdin Gaiyer
Мать ребёнка: Саадетдинова (Саитова) Зарифя
Смерть
15.09.1950
Похороны
Неизвестно