Хасан Анвяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасан Анвяр

Место рождения

Russija

Дата рождения

28.04.1914

Дата смерти

08.08.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

194 г.р.
1939 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
194

Дочь: Sarkio (Hassan) Dida

Мать ребёнка: Хасан (Саадетдин) Мушфика

Рождение
28.04.1914

Отец: Хасян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасан (Саадетдин) Мушфика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасан (Саадетдин) Мушфика

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1939

Сын: Хасан Фарук

Мать ребёнка: Хасан (Саадетдин) Мушфика

Рождение ребёнка
24.05.1947

Сын: Hassan Batu

Мать ребёнка: Хасан (Саадетдин) Мушфика

Смерть
08.08.1994
Похороны
Неизвестно

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