Хасан Анвяр
Место рожденияRussija
Дата рождения28.04.1914
Дата смерти08.08.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
194
Дочь: Sarkio (Hassan) Dida
Мать ребёнка: Хасан (Саадетдин) Мушфика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хасан (Саадетдин) Мушфика
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1939
Сын: Хасан Фарук
Мать ребёнка: Хасан (Саадетдин) Мушфика
Рождение ребёнка
24.05.1947
Сын: Hassan Batu
Мать ребёнка: Хасан (Саадетдин) Мушфика
Смерть
08.08.1994
Похороны
Неизвестно