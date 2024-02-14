Sarkio (Hassan) Dida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sarkio (Hassan) Dida

Место рождения

Järvenpää

Дата рождения

194

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
194

Отец: Хасан Анвяр

Мать: Хасан Мушфика

Järvenpää
Рождение ребёнка
27.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Sarkio Lauri Kalervo

Helsinki; Finland
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Sarkio Juha

Отец ребёнка: Sarkio Lauri Kalervo

Helsinki, Finland
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sarkio Lauri Kalervo

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