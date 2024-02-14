Sarkio (Hassan) Dida
Место рожденияJärvenpää
Дата рождения194
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
194
Отец: Хасан Анвяр
Мать: Хасан Мушфика
Järvenpää
Рождение ребёнка
27.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Sarkio Lauri Kalervo
Helsinki; Finland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Sarkio Juha
Отец ребёнка: Sarkio Lauri Kalervo
Helsinki, Finland
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Sarkio Lauri Kalervo