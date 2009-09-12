Колесниченко (Файнберг) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесниченко (Файнберг) Мария Владимировна

Место рождения

Россия

Дата рождения

28.08.1957

Дата смерти

12.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1957

Отец: Файнберг Владимир Яковлевич

Мать: Стерхова Генриэтта Михайловна

Россия
Бракосочетание
19.03.1977

Муж: Телюков Евгений Витальевич

Москва
Рождение ребёнка
08.12.1977

Дочь: Круглякова Юлия Евгеньевна

Отец ребёнка: Телюков Евгений Витальевич

Россия
Рождение ребёнка
23.07.1980

Дочь: Кутукова Дарья Евгеньевна

Отец ребёнка: Телюков Евгений Витальевич

Москва
Рождение ребёнка
28.04.1995

Дочь: Колесниченко Анастасия Игоревна

Отец ребёнка: Колесниченко Игорь Викторович

Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Колесниченко Игорь Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесниченко Игорь Викторович

Москва
Смерть
12.09.2009
Москва
Причина смерти: Меланома
Похороны
Неизвестно
Кузьминское
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