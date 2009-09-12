Колесниченко (Файнберг) Мария Владимировна
Место рожденияРоссия
Дата рождения28.08.1957
Дата смерти12.09.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1957
Россия
Бракосочетание
19.03.1977
Москва
Рождение ребёнка
08.12.1977
Дочь: Круглякова Юлия Евгеньевна
Отец ребёнка: Телюков Евгений Витальевич
Россия
Рождение ребёнка
23.07.1980
Дочь: Кутукова Дарья Евгеньевна
Отец ребёнка: Телюков Евгений Витальевич
Москва
Рождение ребёнка
28.04.1995
Дочь: Колесниченко Анастасия Игоревна
Отец ребёнка: Колесниченко Игорь Викторович
Москва
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Москва
Смерть
12.09.2009
Москва
Причина смерти: Меланома
Похороны
Неизвестно
Кузьминское