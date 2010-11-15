Файнберг Владимир Яковлевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.01.1926
Дата смерти15.11.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Образование
1943
Москва
МАИ, студент Х 1943 -ХII 1945
Бракосочетание
15.04.1945
Москва
Образование
1946
Москва
МИФИ, студент (X 1946 - XI 1949)
Награда
20.02.1954
Москва
Медаль «За трудовую доблесть»
Рождение ребёнка
28.08.1957
Дочь: Колесниченко Мария Владимировна
Мать ребёнка: Стерхова Генриэтта Михайловна
Россия
Награда
20.07.1971
Москва
Медаль «За трудовое отличие»
Получение учёной степени
1972
МГУ
Профессор кафедры Квантовой теории и ФВЭ
Награда
20.08.1986
Москва
Орден «Знак почета»
Военная служба
Неизвестно
Лейтенант запаса
Смерть
15.11.2010
Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
троекуровское