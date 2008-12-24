Стерхова (Стерхова) Генриэтта Михайловна
Место рожденияг.Хмельницкий
Дата рождения01.02.1926
Дата смерти24.12.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.04.1945
Москва
Работа или профессия
С 1950 по 1975
Москва
Работа | Фабрика им. Калинина
Образование
По 1950
116А, 33, Садовническая улица, Центральный административный округ, Москва, Россия
Выпуск инженеров экономистов
Рождение ребёнка
28.08.1957
Дочь: Колесниченко Мария Владимировна
Отец ребёнка: Файнберг Владимир Яковлевич
Россия
Смерть
24.12.2008
РФ, город Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
РФ. город Москва, Кузьминское кладбище