Стерхова (Стерхова) Генриэтта Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерхова (Стерхова) Генриэтта Михайловна

Место рождения

г.Хмельницкий

Дата рождения

01.02.1926

Дата смерти

24.12.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Хмельницкий
Бракосочетание
15.04.1945

Муж: Файнберг Владимир Яковлевич

Москва
Работа или профессия
С 1950 по 1975
Москва
Работа | Фабрика им. Калинина
Образование
По 1950
116А, 33, Садовническая улица, Центральный административный округ, Москва, Россия
Выпуск инженеров экономистов
Рождение ребёнка
28.08.1957

Дочь: Колесниченко Мария Владимировна

Отец ребёнка: Файнберг Владимир Яковлевич

Россия
Смерть
24.12.2008
РФ, город Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
РФ. город Москва, Кузьминское кладбище
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