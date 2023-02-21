Петандер (Рунич) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петандер (Рунич) Антонина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рунич Александр Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1899

Сын: Петандер Борис Владимирович

Отец ребёнка: Петандер Владимир Юльевич

Рождение ребёнка
06.02.1901

Сын: Петандер Александр Владимирович

Отец ребёнка: Петандер Владимир Юльевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петандер Владимир Юльевич

Смерть
Неизвестно
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