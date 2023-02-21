Петандер (Рунич) Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рунич Александр Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1899
Сын: Петандер Борис Владимирович
Отец ребёнка: Петандер Владимир Юльевич
Рождение ребёнка
06.02.1901
Сын: Петандер Александр Владимирович
Отец ребёнка: Петандер Владимир Юльевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно