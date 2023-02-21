Рунич Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Награда
1905
Звание: Капитан Награда: Св. Станислава 3 степени
Награда
1911
Звание: Капитан Награда: Св. Анны 3 степени
Военная служба
08.08.1916
Род войск: 77 пехотный Тенгинский полк Воинское звание: Полковник Ранен у м.Киселин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петандер Антонина Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: Тифлисское пехотное юнкерское училище По 2 разряду
Смерть
Неизвестно