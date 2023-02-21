Рунич Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРунич Александр Александрович

Рунич Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Награда
1905
Звание: Капитан Награда: Св. Станислава 3 степени
Награда
1911
Звание: Капитан Награда: Св. Анны 3 степени
Военная служба
08.08.1916
Род войск: 77 пехотный Тенгинский полк Воинское звание: Полковник Ранен у м.Киселин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петандер Антонина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: Тифлисское пехотное юнкерское училище По 2 разряду
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close