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Петандер Владимир Юльевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1867

Отец: Петандер Тиудольф Густавович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1899

Сын: Петандер Борис Владимирович

Мать ребёнка: Петандер Антонина Александровна

Рождение ребёнка
06.02.1901

Сын: Петандер Александр Владимирович

Мать ребёнка: Петандер Антонина Александровна

Военная служба
01.01.1909
Род войск: 155-й пехотный Кубинский полк Воинское звание: Капитан
Военная служба
?.11.1914
Род войск: 155-й пехотный Кубинский полк Воинское звание: Подполковник
Награда
26.09.1915
Звание: Подполковник Место службы: 156 пехотный Елисаветпольский полк Награда: Орден Св.Анны 2-й степени
Награда
?.09.1915
Звание: Подполковник Место службы: 156 пехотный Елисаветпольский полк Награда: Мечи к имеющемуся ордену Св.Станислава 2-й степени
Награда
31.03.1916
Звание: Полковник Место службы: 156 пехотный Елисаветпольский полк Награда: Мечи и Бант к имеющемуся ордену Св.Станислава 3-й степени
Награда
16.12.1916
Звание: Полковник Место службы: Командир 19 кавказского стрелкового полка Награда: Орден Святого Владимира IV степени
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Образование
Неизвестно
Тифлис, Россия
Образовательное учреждение: Тифлисский кадетский корпус
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: 2 военное Константиновское училище по 1 разряду
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петандер Антонина Александровна

Смерть
Неизвестно
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