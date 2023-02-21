Петандер Владимир Юльевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1867
Отец: Петандер Тиудольф Густавович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1899
Сын: Петандер Борис Владимирович
Мать ребёнка: Петандер Антонина Александровна
Рождение ребёнка
06.02.1901
Сын: Петандер Александр Владимирович
Мать ребёнка: Петандер Антонина Александровна
Военная служба
01.01.1909
Род войск: 155-й пехотный Кубинский полк Воинское звание: Капитан
Военная служба
?.11.1914
Род войск: 155-й пехотный Кубинский полк Воинское звание: Подполковник
Награда
26.09.1915
Звание: Подполковник Место службы: 156 пехотный Елисаветпольский полк Награда: Орден Св.Анны 2-й степени
Награда
?.09.1915
Звание: Подполковник Место службы: 156 пехотный Елисаветпольский полк Награда: Мечи к имеющемуся ордену Св.Станислава 2-й степени
Награда
31.03.1916
Звание: Полковник Место службы: 156 пехотный Елисаветпольский полк Награда: Мечи и Бант к имеющемуся ордену Св.Станислава 3-й степени
Награда
16.12.1916
Звание: Полковник Место службы: Командир 19 кавказского стрелкового полка Награда: Орден Святого Владимира IV степени
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Образование
Неизвестно
Тифлис, Россия
Образовательное учреждение: Тифлисский кадетский корпус
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: 2 военное Константиновское училище по 1 разряду
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно