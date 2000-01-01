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Петандер Борис Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1899

Отец: Петандер Владимир Юльевич

Мать: Петандер Антонина Александровна

Образование
1916
Владикавказ, Россия
Образовательное учреждение: Владикавказский кадетский корпус
Арест
1922
Взят в плен. "Заключенные Рязанского губернского концлагеря РСФСР 1919–1923 гг." Петандер Борис Владимир, 26, дворянин г. Карса, за службу у Белых, на 9 мес – тоже
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Смерть
Неизвестно
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