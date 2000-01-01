Петандер Борис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1899
Образование
1916
Владикавказ, Россия
Образовательное учреждение: Владикавказский кадетский корпус
Арест
1922
Взят в плен. "Заключенные Рязанского губернского концлагеря РСФСР 1919–1923 гг." Петандер Борис Владимир, 26, дворянин г. Карса, за службу у Белых, на 9 мес – тоже
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Смерть
Неизвестно