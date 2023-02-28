Иванов Илларион Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Илларион Иванович

Иванов Илларион Иванович

avatar

Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

06.11.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Иванов Зим. Иван

Мать: ?

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.01.1860

Жена: Иванова Пелагея Агаповна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Иванов Карп Илларионович

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Агаповна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Гаврилина Надежда Иванова

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Агаповна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Иванов Прокофий Илларионович

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Агаповна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1872

Дочь: Крюкова Ирина Иванова

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Агаповна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1874

Дочь: Блинкова Марфа Иванова

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Агаповна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1877

Сын: Иванов Зосим Илларионович

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Агаповна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1879

Дочь: Зиновия Илларионовна

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Агаповна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.03.1883

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Агаповна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
06.11.1911
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close