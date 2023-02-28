Иванов Илларион Иванович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти06.11.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Иванов Зим. Иван
Мать: ?
Бракосочетание
31.01.1860
Жена: Иванова Пелагея Агаповна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Агаповна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Гаврилина Надежда Иванова
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Агаповна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Иванов Прокофий Илларионович
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Агаповна
Рождение ребёнка
08.04.1872
Дочь: Крюкова Ирина Иванова
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Агаповна
Рождение ребёнка
20.08.1874
Дочь: Блинкова Марфа Иванова
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Агаповна
Рождение ребёнка
10.04.1877
Сын: Иванов Зосим Илларионович
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Агаповна
Рождение ребёнка
01.11.1879
Дочь: Зиновия Илларионовна
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Агаповна
Рождение ребёнка
18.03.1883
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Агаповна
Смерть
06.11.1911