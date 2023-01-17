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Иванов Зим. Иван

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Иванов Макар Иванович

Мать ребёнка: ?

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Иванов Герасим Иванович

Мать ребёнка: ?

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Иванов Илларион Иванович

Мать ребёнка: ?

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Иванов Исай Иванович

Мать ребёнка: ?

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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