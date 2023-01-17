Иванов Зим. Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1853
Сын: Иванов Исай Иванович
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно