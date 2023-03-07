Иванов Герасим Иванович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти27.01.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Иванов Зим. Иван
Мать: ?
Бракосочетание
30.01.1857
Рождение ребёнка
20.11.1862
Сын: Герасимов Яков Герасимович
Мать ребёнка: Иванова Агриппина Павловна
Бракосочетание
11.?.1872
Жена: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
27.05.1876
Сын: Иван Герасимович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
28.08.1879
Дочь: Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
01.04.1881
Дочь: Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
01.07.1883
Сын: Сергей Герасимович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
28.05.1884
Дочь: Феодосия Герасимовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
28.05.1884
Сын: Митрофан Герасимович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
14.06.1885
Сын: Леонтий Герасимович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Смерть
27.01.1887