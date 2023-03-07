Иванов Герасим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Герасим Иванович

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

27.01.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Иванов Зим. Иван

Мать: ?

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.01.1857

Жена: Иванова Агриппина Павловна

Рождение ребёнка
20.11.1862

Сын: Герасимов Яков Герасимович

Мать ребёнка: Иванова Агриппина Павловна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1872

Жена: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
27.05.1876

Сын: Иван Герасимович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.08.1879

Дочь: Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1881

Дочь: Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1883

Сын: Сергей Герасимович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1884

Дочь: Феодосия Герасимовна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1884

Сын: Митрофан Герасимович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.06.1885

Сын: Леонтий Герасимович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.01.1887
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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