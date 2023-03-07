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Евдокия Петровна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: ??? (алко) Петр Иванович

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1872

Муж: Иванов Герасим Иванович

Рождение ребёнка
27.05.1876

Сын: Иван Герасимович

Отец ребёнка: Иванов Герасим Иванович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.08.1879

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Иванов Герасим Иванович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1881

Дочь: Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Иванов Герасим Иванович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1883

Сын: Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Иванов Герасим Иванович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1884

Дочь: Феодосия Герасимовна

Отец ребёнка: Иванов Герасим Иванович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1884

Сын: Митрофан Герасимович

Отец ребёнка: Иванов Герасим Иванович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.06.1885

Сын: Леонтий Герасимович

Отец ребёнка: Иванов Герасим Иванович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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