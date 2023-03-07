Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: ??? (алко) Петр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.?.1872
Рождение ребёнка
27.05.1876
Сын: Иван Герасимович
Отец ребёнка: Иванов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1879
Дочь: Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Иванов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1881
Дочь: Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Иванов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1883
Сын: Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Иванов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1884
Дочь: Феодосия Герасимовна
Отец ребёнка: Иванов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1884
Сын: Митрофан Герасимович
Отец ребёнка: Иванов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1885
Сын: Леонтий Герасимович
Отец ребёнка: Иванов Герасим Иванович
Смерть
Неизвестно