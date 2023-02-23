Иванова Пелагея Агаповна
Место рожденияДеревня Аблязовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1840
Дата смерти15.01.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Аблязовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
31.01.1860
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Иванов Илларион Иванович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Гаврилина Надежда Иванова
Отец ребёнка: Иванов Илларион Иванович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Иванов Прокофий Илларионович
Отец ребёнка: Иванов Илларион Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1872
Дочь: Крюкова Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иванов Илларион Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1874
Дочь: Блинкова Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иванов Илларион Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1877
Сын: Иванов Зосим Илларионович
Отец ребёнка: Иванов Илларион Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1879
Дочь: Зиновия Илларионовна
Отец ребёнка: Иванов Илларион Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1883
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иванов Илларион Иванович
Смерть
15.01.1909