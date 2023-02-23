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Иванова Пелагея Агаповна

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Место рождения

Деревня Аблязовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

15.01.1909

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Аблязовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
31.01.1860

Муж: Иванов Илларион Иванович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Иванов Карп Илларионович

Отец ребёнка: Иванов Илларион Иванович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Гаврилина Надежда Иванова

Отец ребёнка: Иванов Илларион Иванович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Иванов Прокофий Илларионович

Отец ребёнка: Иванов Илларион Иванович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1872

Дочь: Крюкова Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иванов Илларион Иванович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1874

Дочь: Блинкова Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иванов Илларион Иванович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1877

Сын: Иванов Зосим Илларионович

Отец ребёнка: Иванов Илларион Иванович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1879

Дочь: Зиновия Илларионовна

Отец ребёнка: Иванов Илларион Иванович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.03.1883

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иванов Илларион Иванович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.01.1909
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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