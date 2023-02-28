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Гаврилина Надежда Иванова

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

07.02.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Иванов Илларион Иванович

Мать: Иванова Пелагея Агаповна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.?.1891

Муж: Гаврилин Мартын (Мартемьян) Маркелович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ксения Мартемьяновна

Отец ребёнка: Гаврилин Мартын (Мартемьян) Маркелович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1895

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: не указан

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1898

Дочь: Матрена Мартемьяновна

Отец ребёнка: Гаврилин Мартын (Мартемьян) Маркелович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1900

Сын: Гаврилин Василий Мартемьянович

Отец ребёнка: Гаврилин Мартын (Мартемьян) Маркелович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Гаврилин Павел Мартемьянович

Отец ребёнка: Гаврилин Мартын (Мартемьян) Маркелович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
07.02.1905
Село Окуловка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Причина смерти: от чахотки
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