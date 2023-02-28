Гаврилина Надежда Иванова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти07.02.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Иванов Илларион Иванович
Мать: Иванова Пелагея Агаповна
Бракосочетание
17.?.1891
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ксения Мартемьяновна
Отец ребёнка: Гаврилин Мартын (Мартемьян) Маркелович
Рождение ребёнка
22.01.1895
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.03.1898
Дочь: Матрена Мартемьяновна
Отец ребёнка: Гаврилин Мартын (Мартемьян) Маркелович
Рождение ребёнка
29.07.1900
Сын: Гаврилин Василий Мартемьянович
Отец ребёнка: Гаврилин Мартын (Мартемьян) Маркелович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Гаврилин Павел Мартемьянович
Отец ребёнка: Гаврилин Мартын (Мартемьян) Маркелович
Смерть
07.02.1905
Село Окуловка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Причина смерти: от чахотки