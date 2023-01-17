Блинкова Марфа Иванова
Место рождения
Дата рождения20.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1874
Отец: Иванов Илларион Иванович
Мать: Иванова Пелагея Агаповна
Бракосочетание
12.?.1895
Рождение ребёнка
23.09.1897
Дочь: Ефросинья Федосеевна
Отец ребёнка: Блинков Федосий Игнатьевич
Рождение ребёнка
01.07.1900
Сын: Блинков Прокофий Федосеевич
Отец ребёнка: Блинков Федосий Игнатьевич
Рождение ребёнка
01.08.1903
Дочь: Евдокия Федосеевна
Отец ребёнка: Блинков Федосий Игнатьевич
Рождение ребёнка
24.02.1906
Дочь: Евдокия Федосеевна
Отец ребёнка: Блинков Федосий Игнатьевич
Рождение ребёнка
18.04.1909
Дочь: Александра Федосеевна
Отец ребёнка: Блинков Федосий Игнатьевич
Рождение ребёнка
21.03.1912
Дочь: Матрена Федосеевна
Отец ребёнка: Блинков Федосий Игнатьевич
Рождение ребёнка
14.07.1914
Дочь: Елена Федосеевна
Отец ребёнка: Блинков Федосий Игнатьевич
Смерть
Неизвестно