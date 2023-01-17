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Блинкова Марфа Иванова

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1874

Отец: Иванов Илларион Иванович

Мать: Иванова Пелагея Агаповна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1895

Муж: Блинков Федосий Игнатьевич

Рождение ребёнка
23.09.1897

Дочь: Ефросинья Федосеевна

Отец ребёнка: Блинков Федосий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1900

Сын: Блинков Прокофий Федосеевич

Отец ребёнка: Блинков Федосий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1903

Дочь: Евдокия Федосеевна

Отец ребёнка: Блинков Федосий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1906

Дочь: Евдокия Федосеевна

Отец ребёнка: Блинков Федосий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1909

Дочь: Александра Федосеевна

Отец ребёнка: Блинков Федосий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1912

Дочь: Матрена Федосеевна

Отец ребёнка: Блинков Федосий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1914

Дочь: Елена Федосеевна

Отец ребёнка: Блинков Федосий Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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