Желнова (Харлашина) Прасковья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнова (Харлашина) Прасковья Никитична

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Место рождения

деревня Д-Натарово Кировского района Калужской области

Дата рождения

1900

Дата смерти

16.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Харлашин Никита Михайлович

Мать: Харлашина Надежда Ивановна

деревня Д-Натарово Кировского района Калужской области
Рождение ребёнка
15.10.1929

Сын: Желнов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Желнов Василий Андреевич

деревня Дуброво Кировского района Калужской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассказова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Желнов Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желнов Василий Андреевич

Дуброво, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Смерть
16.06.1994
Бабынинский район Калужская область
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