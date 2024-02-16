Желнова (Харлашина) Прасковья Никитична
Место рождениядеревня Д-Натарово Кировского района Калужской области
Дата рождения1900
Дата смерти16.06.1994
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
деревня Д-Натарово Кировского района Калужской области
Рождение ребёнка
15.10.1929
Отец ребёнка: Желнов Василий Андреевич
деревня Дуброво Кировского района Калужской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассказова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Желнов Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Дуброво, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Смерть
16.06.1994
Бабынинский район Калужская область