Желнов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнов Сергей Васильевич

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Место рождения

деревня Дуброво Кировского района Калужской области

Дата рождения

15.10.1929

Дата смерти

29.04.1998

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1929

Отец: Желнов Василий Андреевич

Мать: Желнова Прасковья Никитична

деревня Дуброво Кировского района Калужской области
Рождение ребёнка
03.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Желнова Надежда Кузьминична

Бракосочетание
02.02.1955

Жена: Желнова Надежда Кузьминична

с/с деревня Дуброво Кировского района Калужской области
Бракосочетание
02.02.1955

Жена: не указана

с/с деревня Дуброво Кировского района Калужской области
Рождение ребёнка
09.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Желнова Надежда Кузьминична

Рождение ребёнка
18.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Желнова Надежда Кузьминична

Рождение ребёнка
09.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Желнова Надежда Кузьминична

п. Воротынск Бабынинского района Калужской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Желнова Надежда Кузьминична

Смерть
29.04.1998
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