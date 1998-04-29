Желнов Сергей Васильевич
Место рождениядеревня Дуброво Кировского района Калужской области
Дата рождения15.10.1929
Дата смерти29.04.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1929
деревня Дуброво Кировского района Калужской области
Рождение ребёнка
03.01.1955
Бракосочетание
02.02.1955
с/с деревня Дуброво Кировского района Калужской области
Рождение ребёнка
09.05.1958
Рождение ребёнка
18.05.1963
Рождение ребёнка
09.03.1965
п. Воротынск Бабынинского района Калужской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
29.04.1998