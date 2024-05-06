Желнов Василий Андреевич 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Желнов Василий Андреевич

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Место рождения

деревня Дуброво Кировского района Смоленской области

Дата рождения

1901

Дата смерти

19.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Желнов Андрей

Мать: Желнова - -

деревня Дуброво Кировского района Смоленской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассказова (Желнова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Желнова (Харлашина) Прасковья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желнова (Харлашина) Прасковья Никитична

Дуброво, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.10.1929

Сын: Желнов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Желнова (Харлашина) Прасковья Никитична

деревня Дуброво Кировского района Калужской области
Смерть
19.12.1941

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