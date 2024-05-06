Желнов Василий Андреевич
Место рождениядеревня Дуброво Кировского района Смоленской области
Дата рождения1901
Дата смерти19.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Желнов Андрей
Мать: Желнова - -
деревня Дуброво Кировского района Смоленской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассказова (Желнова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Желнова (Харлашина) Прасковья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Дуброво, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.10.1929
Мать ребёнка: Желнова (Харлашина) Прасковья Никитична
деревня Дуброво Кировского района Калужской области
Смерть
19.12.1941