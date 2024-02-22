Харлашина Надежда Ивановна
Место рождениядеревня Д-Натарово Кировского района Калужской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
деревня Д-Натарово Кировского района Калужской области
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Желнова Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Харлашин Никита Михайлович
деревня Д-Натарово Кировского района Калужской области
Смерть
Неизвестно
Дальнее Натарово, Кировский муниципальный район, Калужская область