Харлашина Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харлашина Надежда Ивановна

Место рождения

деревня Д-Натарово Кировского района Калужской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

деревня Д-Натарово Кировского района Калужской области
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Желнова Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Харлашин Никита Михайлович

деревня Д-Натарово Кировского района Калужской области
Смерть
Неизвестно
Дальнее Натарово, Кировский муниципальный район, Калужская область
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