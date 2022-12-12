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Фахрутдин Аббязов

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1813

Дата смерти

11.06.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Аббяз Дусеев

Мать: не указана

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Садритдин Фахрутдинов

Мать ребёнка: Бибифатыма

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гиматдин Фахрутдинов

Мать ребёнка: Бибифатыма

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Бибизухра Фахрутдинова

Мать ребёнка: Бибифатыма

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Таифабану Фахрутдинова

Мать ребёнка: Бибифатыма

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Шамсируй Фахрутдинова

Мать ребёнка: Бибишасруй

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Шамсижахан Фахрутдинова

Мать ребёнка: Бибишасруй

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1864

Сын: Минхажетдин Фахрутдинов

Мать ребёнка: Бибишасруй

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.06.1870
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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