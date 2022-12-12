Фахрутдин Аббязов
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти11.06.1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Аббяз Дусеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Бибифатыма
Рождение ребёнка
1847
Сын: Гиматдин Фахрутдинов
Мать ребёнка: Бибифатыма
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Бибизухра Фахрутдинова
Мать ребёнка: Бибифатыма
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Таифабану Фахрутдинова
Мать ребёнка: Бибифатыма
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Шамсируй Фахрутдинова
Мать ребёнка: Бибишасруй
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Шамсижахан Фахрутдинова
Мать ребёнка: Бибишасруй
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Бибишасруй
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.1870