Бибишасруй
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Шамсируй Фахрутдинова
Отец ребёнка: Фахрутдин Аббязов
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Шамсижахан Фахрутдинова
Отец ребёнка: Фахрутдин Аббязов
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Фахрутдин Аббязов
Место жительства
Неизвестно