Бибишасруй — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибишасруй

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Шамсируй Фахрутдинова

Отец ребёнка: Фахрутдин Аббязов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Шамсижахан Фахрутдинова

Отец ребёнка: Фахрутдин Аббязов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1864

Сын: Минхажетдин Фахрутдинов

Отец ребёнка: Фахрутдин Аббязов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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