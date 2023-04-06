Садритдин Фахрутдинов
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти10.01.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Фахрутдин Аббязов
Мать: Бибифатыма
Рождение ребёнка
13.07.1873
Сын: Гиматдин Садритдинов
Мать ребёнка: Гульзагифа
Рождение ребёнка
25.02.1875
Дочь: Ихликамал Садритдинова
Мать ребёнка: Гульзагифа
Рождение ребёнка
01.10.1877
Мать ребёнка: Гульзагифа
Рождение ребёнка
06.08.1880
Мать ребёнка: Гульзагифа
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Хайрикамал Садритдинова
Мать ребёнка: Гульзагифа
Рождение ребёнка
28.10.1882
Мать ребёнка: Гульзагифа
Рождение ребёнка
14.03.1886
Дочь: Захникамал Садритдинова
Мать ребёнка: Гульзагифа
Рождение ребёнка
24.10.1888
Дочь: Бибифаиза Садритдинова
Мать ребёнка: Гульзагифа
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Гульзагифа
Рождение ребёнка
14.02.1895
Сын: Бурханитдин Садритдинович
Мать ребёнка: Гульзагифа
Работа или профессия
Неизвестно
мулла
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.01.1899