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Садритдин Фахрутдинов

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1843

Дата смерти

10.01.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Фахрутдин Аббязов

Мать: Бибифатыма

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1873

Сын: Гиматдин Садритдинов

Мать ребёнка: Гульзагифа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1875

Дочь: Ихликамал Садритдинова

Мать ребёнка: Гульзагифа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1877

Сын: Хайрутдин Садритдинов

Мать ребёнка: Гульзагифа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.08.1880

Сын: Шихабетдин Садритдинов

Мать ребёнка: Гульзагифа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Хайрикамал Садритдинова

Мать ребёнка: Гульзагифа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1882

Сын: Низамутдин Садритдинов

Мать ребёнка: Гульзагифа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.03.1886

Дочь: Захникамал Садритдинова

Мать ребёнка: Гульзагифа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.10.1888

Дочь: Бибифаиза Садритдинова

Мать ребёнка: Гульзагифа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1894

Сын: Низаметдин Садритдинович

Мать ребёнка: Гульзагифа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1895

Сын: Бурханитдин Садритдинович

Мать ребёнка: Гульзагифа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
мулла
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.01.1899
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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