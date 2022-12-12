Бибифатыма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБибифатыма

Бибифатыма

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Садритдин Фахрутдинов

Отец ребёнка: Фахрутдин Аббязов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гиматдин Фахрутдинов

Отец ребёнка: Фахрутдин Аббязов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Бибизухра Фахрутдинова

Отец ребёнка: Фахрутдин Аббязов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Таифабану Фахрутдинова

Отец ребёнка: Фахрутдин Аббязов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close