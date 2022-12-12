Бибифатыма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Фахрутдин Аббязов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Гиматдин Фахрутдинов
Отец ребёнка: Фахрутдин Аббязов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Бибизухра Фахрутдинова
Отец ребёнка: Фахрутдин Аббязов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Таифабану Фахрутдинова
Отец ребёнка: Фахрутдин Аббязов
Место жительства
Неизвестно