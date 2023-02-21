Гульзагифа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.07.1873
Сын: Гиматдин Садритдинов
Отец ребёнка: Садритдин Фахрутдинов
Рождение ребёнка
25.02.1875
Дочь: Ихликамал Садритдинова
Отец ребёнка: Садритдин Фахрутдинов
Рождение ребёнка
01.10.1877
Отец ребёнка: Садритдин Фахрутдинов
Рождение ребёнка
06.08.1880
Отец ребёнка: Садритдин Фахрутдинов
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Хайрикамал Садритдинова
Отец ребёнка: Садритдин Фахрутдинов
Рождение ребёнка
28.10.1882
Отец ребёнка: Садритдин Фахрутдинов
Рождение ребёнка
14.03.1886
Дочь: Захникамал Садритдинова
Отец ребёнка: Садритдин Фахрутдинов
Рождение ребёнка
24.10.1888
Дочь: Бибифаиза Садритдинова
Отец ребёнка: Садритдин Фахрутдинов
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Садритдин Фахрутдинов
Рождение ребёнка
14.02.1895
Сын: Бурханитдин Садритдинович
Отец ребёнка: Садритдин Фахрутдинов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно