Гульзагифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульзагифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1873

Сын: Гиматдин Садритдинов

Отец ребёнка: Садритдин Фахрутдинов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1875

Дочь: Ихликамал Садритдинова

Отец ребёнка: Садритдин Фахрутдинов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1877

Сын: Хайрутдин Садритдинов

Отец ребёнка: Садритдин Фахрутдинов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.08.1880

Сын: Шихабетдин Садритдинов

Отец ребёнка: Садритдин Фахрутдинов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Хайрикамал Садритдинова

Отец ребёнка: Садритдин Фахрутдинов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1882

Сын: Низамутдин Садритдинов

Отец ребёнка: Садритдин Фахрутдинов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.03.1886

Дочь: Захникамал Садритдинова

Отец ребёнка: Садритдин Фахрутдинов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.10.1888

Дочь: Бибифаиза Садритдинова

Отец ребёнка: Садритдин Фахрутдинов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1894

Сын: Низаметдин Садритдинович

Отец ребёнка: Садритдин Фахрутдинов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1895

Сын: Бурханитдин Садритдинович

Отец ребёнка: Садритдин Фахрутдинов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садритдин Фахрутдинов

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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