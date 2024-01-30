Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Алексей
Рождение ребёнка
01.01.1927
Сын: Потапов Василий
Отец ребёнка: Потапов Кирилл
Рождение ребёнка
21.02.1929
Сын: Потапов Григорий
Отец ребёнка: Потапов Кирилл
ссср Амурская область, г. Благовещенск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Александр
Отец ребёнка: Потапов Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Константин
Отец ребёнка: Потапов Кирилл
Смерть
1967
Белово, Кемеровская область, Россия