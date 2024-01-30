Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1927

Сын: Потапов Василий

Отец ребёнка: Потапов Кирилл

Рождение ребёнка
21.02.1929

Сын: Потапов Григорий

Отец ребёнка: Потапов Кирилл

ссср Амурская область, г. Благовещенск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Александр

Отец ребёнка: Потапов Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Константин

Отец ребёнка: Потапов Кирилл

Смерть
1967
Белово, Кемеровская область, Россия
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