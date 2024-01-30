Потапов Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потапов Кондратий
Рождение ребёнка
01.01.1927
Сын: Потапов Василий
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
21.02.1929
Сын: Потапов Григорий
Мать ребёнка: Мария
ссср Амурская область, г. Благовещенск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Александр
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Константин
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Неизвестно