Потапов Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потапов Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1927

Сын: Потапов Василий

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
21.02.1929

Сын: Потапов Григорий

Мать ребёнка: Мария

ссср Амурская область, г. Благовещенск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Александр

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Константин

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно
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