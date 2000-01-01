Сухих (Бушмина) Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих (Бушмина) Арина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Бушмин Андрей

Мать: Бушмина Марфа

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сухих Михаил Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.08.1914

Сын: Сухих Макар Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Между 1920 и 1922

Дочь: Сапрыкина Мария Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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