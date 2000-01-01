Сухих (Бушмина) Арина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Бушмин Андрей
Мать: Бушмина Марфа
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.08.1914
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Между 1920 и 1922
Дочь: Сапрыкина Мария Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно