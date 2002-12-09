Сухих Макар Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1914
Отец: не указан
Мать: Сухих Арина
Рождение ребёнка
02.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1941
Дочь: Пережилина Нина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно