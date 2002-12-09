Сухих Макар Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Макар Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1890 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1914

Отец: не указан

Мать: Сухих Арина

Рождение ребёнка
02.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1941

Дочь: Пережилина Нина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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