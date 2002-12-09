Пережилина (Сухих) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1941
Дата смерти09.12.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1941
Отец: Сухих Макар Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
09.12.2002