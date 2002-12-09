Пережилина (Сухих) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пережилина (Сухих) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1941

Дата смерти

09.12.2002

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1941

Отец: Сухих Макар Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
09.12.2002
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