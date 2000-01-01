Сапрыкина (Сухих) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1920 и 1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1920 и 1922
Отец: не указан
Мать: Сухих Арина
Рождение ребёнка
1940
Сын: Сапрыкин Алексей Ефимович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно