Сапрыкина (Сухих) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина (Сухих) Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1920 и 1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1890 г.р.

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1920 и 1922

Отец: не указан

Мать: Сухих Арина

Рождение ребёнка
1940

Сын: Сапрыкин Алексей Ефимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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